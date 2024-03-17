Лидирующий на президентских выборах Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб в Гостином дворе в Москве, сообщает агентство «РИА Новости»

Путин поблагодарил волонтеров штаба за их работу.

«Это была масштабная, большая, очень важная... что вас агитировать, вы и сами все знаете. Очень важная для страны работа», — сказал Путин, его слова передает ведущий ВГТРК Павел Зарубин.

По словам Путина, волонтеры провели важную совместную работу, чтобы «Россия была крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я говорил в послании». Президент отметил, что ему приятно быть в этот вечер со своими соратниками и единомышленниками. Он добавил, что нужно сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке — городе в ДНР, который в феврале перешел под контроль российских войск.

Путин призвал сделать Россию «крепче, сильнее, эффективнее» Политика

Действующий глава государства гарантировал победу в первом туре. За него, по данным Центризбиркома после подсчета 59,17% бюллетеней, проголосовали 87,27% избирателей. На втором месте — Николай Харитонов (КПРФ), у него 4,18% голосов.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По подсчетам ТАСС, на момент обработки 57,37% протоколов Путин набрал 50,06% от общего количества.