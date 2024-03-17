 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Путин призвал сделать Россию «крепче, сильнее, эффективнее»

Сюжет
Выборы президента России

Владимир Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе заявил, что есть условия для дальнейшего движения вперед.

Он отметил, что Россия должна стать «крепче, сильнее, эффективнее».

«Очень важная для страны работа, которая позволяет консолидировать общество, показать правильность нашего пути, по которому мы идем, и создать условия для дальнейшего движения вперед, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании», — сказал Путин.

Предварительные результаты выборов президента России
Данные на 0
Обработано 80% бюллетеней
i
Источник: ЦИК
© РБК, 2024

Он назвал «источником власти» в стране «российский народ». «И из голоса каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации», — отметил кандидат в президенты. Путин поблагодарил граждан и назвал их «одной командой». Он также убежден, что подавить волю россиян извне не удастся.

После подсчета более чем 70% протоколов на выборах президента Путин, по данным ЦИК, набирает 87,17% голосов. Следом идут кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,19%), Владислав Даванков («Новые люди», 4,08%), Леонид Слуцкий (ЛДПР, 3,15%).


 

Теги
Персоны
Владимир Путин выборы президента России
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Предварительные результаты выборов президента России. Инфографика
Политика
Выборы президента России. Главное
Политика
МИД назвал удар дрона по Тирасполю попыткой посеять панику на выборах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 марта
EUR ЦБ: 99,97 (-0,29) Инвестиции, 15 мар, 16:52 Курс доллара на 16 марта
USD ЦБ: 91,87 (+0,23) Инвестиции, 15 мар, 16:52
Путин заявил, что был согласен на обмен Навального Политика, 01:05
Путин высказался о предложении Макрона прекратить огонь на время Игр Политика, 00:59
Выборы президента России. Главное Политика, 00:56
Путин заявил об указании из-за атакующих российские регионы диверсантах Политика, 00:55
ЦИК огласила результаты после подсчета 80% голосов Политика, 00:54
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе морскими учениями Политика, 00:39
Путин: «О заменах в правительстве подумаем в товарищеском режиме» Политика, 00:31
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Путин назвал основные задачи на новом сроке Политика, 00:13
Путин призвал сделать все, чтобы поддержать людей в Авдеевке Политика, 00:08
Как прошли президентские выборы в России Политика, 00:05
Предварительные результаты выборов президента России. Инфографика Политика, 00:02
Эксперты предсказали неизменность ключевой ставки на уровне 16% Финансы, 00:00
Окна в пол и угловое остекление: как найти светлую квартиру РБК и ПИК, 17 мар, 23:59
Путин призвал сделать Россию «крепче, сильнее, эффективнее» Политика, 17 мар, 23:52