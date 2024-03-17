Путин призвал сделать Россию «крепче, сильнее, эффективнее»

Владимир Путин в своем избирательном штабе в Гостином дворе заявил, что есть условия для дальнейшего движения вперед.

Он отметил, что Россия должна стать «крепче, сильнее, эффективнее».

«Очень важная для страны работа, которая позволяет консолидировать общество, показать правильность нашего пути, по которому мы идем, и создать условия для дальнейшего движения вперед, чтобы Россия была еще крепче, сильнее, эффективнее и имела возможность решать все те задачи, о которых я совсем недавно говорил в послании», — сказал Путин.

Он назвал «источником власти» в стране «российский народ». «И из голоса каждого гражданина России составляется единая воля народов Российской Федерации», — отметил кандидат в президенты. Путин поблагодарил граждан и назвал их «одной командой». Он также убежден, что подавить волю россиян извне не удастся.

После подсчета более чем 70% протоколов на выборах президента Путин, по данным ЦИК, набирает 87,17% голосов. Следом идут кандидат от КПРФ Николай Харитонов (4,19%), Владислав Даванков («Новые люди», 4,08%), Леонид Слуцкий (ЛДПР, 3,15%).



