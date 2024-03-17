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Выборы президента России ,  
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В ДНР за Путина на выборах проголосовали 95,23% избирателей

В ДНР за Владимира Путина на выборах проголосовали 95,23% избирателей
Сюжет
Выборы президента России

В Донецкой народной республике на выборах президента России по итогам обработки 100% протоколов большинство голосов набрал действующий глава государства Владимир Путин — 95,23%, следует из данных Центризбиркома.

Второе место в ДНР занял депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов, у него 1,62%. На третьем месте оказался глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий с 1,53%. Меньше всего голосов в ДНР набрал первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков — 1,35%.

Все бюллетени также уже обработали в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Во всех этих регионах также лидирует Путин.

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Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов.

По данным экзитполов ВЦИОМ и ФОМ у Владимира Путина более 87%. Второе место у Харитонова (4,6% по данным ВЦИОМ, 4,7% по данным ФОМ), третье у Даванкова (4,2%, 3,6%).

Предварительные результаты выборов президента России
Данные на 0
Обработано 60% бюллетеней
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Источник: ЦИК
© РБК, 2024

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