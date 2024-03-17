В ДНР за Путина на выборах проголосовали 95,23% избирателей
В Донецкой народной республике на выборах президента России по итогам обработки 100% протоколов большинство голосов набрал действующий глава государства Владимир Путин — 95,23%, следует из данных Центризбиркома.
Второе место в ДНР занял депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов, у него 1,62%. На третьем месте оказался глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий с 1,53%. Меньше всего голосов в ДНР набрал первый заместитель руководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков — 1,35%.
Все бюллетени также уже обработали в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Во всех этих регионах также лидирует Путин.
ДНР, ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдумов.
По данным экзитполов ВЦИОМ и ФОМ у Владимира Путина более 87%. Второе место у Харитонова (4,6% по данным ВЦИОМ, 4,7% по данным ФОМ), третье у Даванкова (4,2%, 3,6%).
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