В Алтайском крае подростки слепили фаллос из снега перед памятником о войне

В Алтайском крае нашли подростков, слепивших фаллос из снега у мемориала

В селе Староалейское в Алтайском крае у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне подростки слепили фаллос из снега, сообщает РИА Новости.

Школьники в возрасте 14 и 16 лет слепили фигуру, сфотографировали и сломали. Однако фото попало в соцсети и возмутило жителей региона, отмечает агентство.

Молодых людей вместе с родителям доставили в отдел полиции. Со школьниками побеседовали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних (ПДН).

В отношении родителей составили материалы по статье 5.35 КоАП Российской Федерации (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Ранее СК сообщил о задержании девушки, «пощекотавшей» «Родину-мать». Поводом для возбуждения дела стало видео, которое девушка сняла на Мамаевом кургане и выложила в соцсетях.

Она записала ролик с таким ракурсом, будто она «щекочет» скульптуру «Родины-матери». Ведомство заявило о возбуждении уголовного дела по статье об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК).