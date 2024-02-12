В Алтайском крае нашли подростков, слепивших фаллос из снега у мемориала
В селе Староалейское в Алтайском крае у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне подростки слепили фаллос из снега, сообщает РИА Новости.
Школьники в возрасте 14 и 16 лет слепили фигуру, сфотографировали и сломали. Однако фото попало в соцсети и возмутило жителей региона, отмечает агентство.
Молодых людей вместе с родителям доставили в отдел полиции. Со школьниками побеседовали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних (ПДН).
В отношении родителей составили материалы по статье 5.35 КоАП Российской Федерации (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Ранее СК сообщил о задержании девушки, «пощекотавшей» «Родину-мать». Поводом для возбуждения дела стало видео, которое девушка сняла на Мамаевом кургане и выложила в соцсетях.
Она записала ролик с таким ракурсом, будто она «щекочет» скульптуру «Родины-матери». Ведомство заявило о возбуждении уголовного дела по статье об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК).
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