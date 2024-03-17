Глава Минюста Эстонии подал в отставку после обвинений в растрате

Калле Лаанет (Фото: Tairo Lutter / imago-images.de / Global Look Press)

Министр юстиции Эстонии Калле Лаанет покинет свой пост после появления в СМИ публикаций о растрате им государственных средств. Об этом он объявил накануне после беседы с премьером Каей Каллас, передает ERR.

«Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что мои близкие подверглись личным нападкам со стороны общественности, которые никак не заслужили», — сказал министр.

Накануне издание Eesti Ekspress сообщило, что Лаанет, еще будучи министром обороны Эстонии (2021–2022), снимал у своего пасынка квартиру в центре Таллина на государственные средства. По данным портала, он продолжал делать это и после перехода на должность главы Минюста в апреле 2023-го.

За весь этот срок государство потратило на оплату аренды жилья для министра свыше €12 тыс., утверждает ERR. Центральная криминальная полиция Эстонии начала проверку на предмет нарушения Лаанетом антикоррупционного законодательства.

Как пояснил глава антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции Айвар Сепп в программе Aktuaalne kaamera, в эстонском Законе о борьбе с коррупцией сказано, что должностное лицо не может принимать решение или действовать в отношении связанного с ним лица.

«Министр — должностное лицо, сын супруги министра — связанное лицо по антикоррупционному закону, И в этом случае действительно может быть так, что здесь допущено какое-то нарушение», — сказал он.

В интервью в рамках той же программы Лаанет сообщил, что проживает в той же квартире, но за аренду больше не платит, так как сделал там ремонт. Он связал ситуацию с личными нападками, указав, что она возникла после того, как действующий генеральный прокурор страны не смог получить должность председателя Таллинского окружного суда.

«Если говорить конкретно об этом случае, то [это были] лучшая цена, лучшее место на то время», — пояснил Лаанет.

Каллас назвала решение Лаанета подать в отставку правильным в сложившейся ситуации и поблагодарила его за работу. Она объявила, что начинает поиск кандидата на должность министра.

Лаанет продолжит исполнять свои обязанности до тех пор, пока президент не назначит нового министра юстиции по предложению главы правительства, уточняет ERR.