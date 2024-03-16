Журналистка Анна Никитенко погибла в ДТП в Омской области

Журналистка омского издания NGS55 Анна Никитенко погибла в аварии c грузовиками на трассе Омск — Тюмень, сообщила редакция.

«На 565-м километре трассы минивэн Toyota Town Ace с шестью пассажирами, ехавший из Омска в Тюкалинск, в лоб столкнулся с грузовиком DAF. Погибли четверо пассажиров минивэна, среди них, к сожалению, и наша Аня», — рассказали журналисты.

В NGS55.ru добавили, что омские следователи сообщили о совпадении данных одной из погибших с ФИО и датой рождения корреспондентки. Редакция также отметила, что в выходные журналистка собиралась в Тюкалинск к семье. Родственникам погибшей сообщили о случившемся, однако на опознание еще не приглашали. Сейчас они ждут результаты экспертизы.

Авария, в которой погибла Никитенко, произошла днем 16 марта. Помимо нее погибли еще шесть человек.

ДТП произошло на 565-м км трассы Тюмень — Омск. По предварительным данным, грузовик DAF из-за разрыва переднего колеса оказался на встречной полосе, где столкнулся с грузовиком Sitrak и микроавтобусом Toyota. После этого машины загорелись.

Омский СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК). Максимальное наказание, предусмотренной по этой статье, — десять лет лишения свободы. Региональная прокуратура организовала проверку.