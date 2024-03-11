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В Петербурге велосипедист погиб из-за открывшейся двери Mercedes

В Санкт-Петербурге велосипедист погиб после того, как его отбросило на проезжую часть открывшейся дверью Mercedes. Об этом сообщает местное управление МВД.

Авария произошла 10 марта в 14:50 рядом с домом № 15 на Крестовом проспекте. Велосипедист объезжал припаркованные автомобили, когда 38-летний водитель Mercedes вышел из своего автомобиля, который стоял на обочине. Открывшаяся дверь отбросила велосипедиста на проезжую часть.

На видео, опубликованном МВД, видно, что велосипедист попал прямо под колеса проезжавшего автомобиля Volvo. Им управлял 53-летний водитель.

Пострадавшего велосипедиста в тяжелом состоянии госпитализировали. От полученных травм он скончался в больнице.

Личность погибшего пока не установлена. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

11 марта ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало статистику по ДТП за 7–10 марта 2024 года. Всего за это время в городе и области произошло 1171 случай ДТП, 38 из них — с пострадавшими.

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Теги
Санкт-Петербург ДТП велосипед Mercedes
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