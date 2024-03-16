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Выборы президента России ,  
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Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента

Мишустин с помощью ДЭГ проголосовал на выборах президента
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Выборы президента России

Мишустин проголосовал онлайн на выборах президента
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Премьер-министр Михаил Мишустин проголосовал на выборах президента с помощью системы дистанционного электронного голосования, сообщила пресс-служба правительства.

Он призвал сограждан, которые еще не отдали свой голос, сделать это, а также поблагодарил всех, кто уже поставил отметку в бюллетене — очно или удаленно.

Многие российские политики также уже проголосовали на выборах, в их числе глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие.

Как голосовали российские политики на президентских выборах. Фоторепортаж
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Выборы в России проходят с 15 до 17 марта. В бюллетене четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

По данным на 14:30 мск, явка по всей стране составила 41,08%. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), которое работает в 28 регионах России, приняли участие порядка 4 млн человек, а в Москве, где его считают отдельно, — почти 3 млн избирателей.

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Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
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