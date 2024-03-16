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В Петербурге арестовали девушку за попытку поджога избирательного участка

Девушку, кинувшую коктейль Молотова в избирательный участок, отправили под арест
Сюжет
Выборы президента России

В Петербурге арестовали девушку за попытку поджога избирательного участка
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Московский суд Санкт-Петербурга арестовал до 14 мая Александру Карасеву, которая накануне бросила коктейль Молотова на крыльцо школы, где расположены два избирательных участка. Об этом сообщает пресс-служба городских судов общей юрисдикции.

Против нее завели дело по статье о воспрепятствовании работе избирательных комиссий (п. «в» ч. 2 ст. 141 УК, до пяти лет лишения свободы). «Вину она признала. Против меры возражала, просила домашний арест. Срок меры — 14.05.2024», — говорится в публикации.

По версии следствия, «неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно» разработали план для «дезорганизации работы одного из избирательных участков путем поджога входа». Карасеву по телефону привлекли к совершению преступления — она бросила бутылку с зажигательной смесью днем 15 марта, в результате загорелась табличка с информацией о выборах.

В ЦИК призвали усилить охрану урн из-за порчи бюллетеней чернилами
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

«Фонтанка» писала, что девушке 21 год. Она, по ее словам, получила задание на поджог от «украинского телеграм-канала», ей обещали заплатить.

На выборах, которые проходят с 15 по 17 марта, в ряде регионов произошли случаи, связанные с попытками воспрепятствовать голосованию или работе избирательных участков. В первый день голосования в Москве девушка вылила зеленку в урну для бюллетеней, аналогичный инцидент произошел в Воронежской области; в Ростове и Карачаево-Черкесии в урны вылили чернила. На фоне происшествий в ЦИК призвали усилить охрану участков.

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Теги
арест Санкт-Петербург коктейль Молотова
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