На досрочных выборах за границей проголосовали 62 тыс. россиян

Фото: Посольство России в Ираке

Более 62 тыс. россиян в 41 стране досрочно проголосовали на президентских выборах за рубежом, сообщил член Центризбиркома Павел Андреев.

«Что касается досрочного голосования и явки на него, то, по данным МИД России, по состоянию на вчерашний день [15 марта] в 41 стране на 54 избирательных участках досрочно проголосовал 62 791 избиратель», — сказал он (цитата по ТАСС). Андреев назвал такой результат «достойным».

Ранее ЦИК сообщила, что голосование на выборах президента за рубежом пройдет на 288 избирательных участках в 144 странах. В 2018 году за рубежом работали 394 участка. Тогда официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала явку за границей беспрецедентной: проголосовали 444 тыс. человек — 96% всех зарегистрированных избирателей.

В России проходит второй день президентских выборов. В бюллетене четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.