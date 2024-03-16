Правительство выделило Херсонской области дополнительные ₽4 млрд

Посёлок Аскания-Нова в Херсонской области (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Правительство направит в Херсонскую область дополнительные 4 млрд руб. для поддержания баланса бюджета региона. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Предоставить в 2024 году из федерального бюджета бюджету Херсонской области дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета <...> в размере 4036922,5 тыс. руб.», — говорится в документе.

В кабмине уточнили, что средства пойдут на первоочередные и социально значимые расходы, в частности, на зарплаты бюджетников и социальные выплаты.

Деньги выделят в рамках долгосрочной программы социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области. Эти регионы вошли в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.

Ранее президент Владимир Путин сообщил, что новые территории в 2023 году получили 1,077 трлн руб. финансирования и уже начали платить налоги в бюджет.