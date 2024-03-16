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Антонов заявил, что власти США мешают передвижению российских дипломатов

Посол Антонов: власти США мешают поездкам российских дипломатов по стране

Власти США препятствуют командировкам российских дипломатов внутри страны, заявил «РИА Новости» российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Местные власти систематически чинят препятствия для служебных поездок по стране. <…> Буквально на днях отказал новому генконсулу в Хьюстоне в служебной поездке в Вашингтон», — рассказал он.

Кроме того, по словам Антонова, дипломатам из России неоднократно отказывали в посещении различных мероприятий. К примеру сотрудников российского посольства не допустили на открытие православного памятника в Сан-Диего, а также на церемонию возложения венков в Элизабет-Сити, которая была посвящена 79-й годовщине гибели советских летчиков, перегонявших из США в СССР гидросамолеты.

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Посольство России в Вашингтоне

Госдепартамент США также не ответил на запрос посольства России на разрешение возложить цветы к захоронениям советских летчиков и моряков на кладбище «Форт-Ричардсон» на Аляске, сообщил Антонов.

Посол рассказал, что в декабре 2023 года по требованиям американских властей состав российского консульского отдела сократили на 40%. По словам Антонова, теперь посольству сложнее оказывать помощь россиянам, находящимся на территории США за пределами Вашингтона.

«Несмотря ни на что продолжим выполнять поставленные перед нами задачи, изолировать нас не получится», — отметил дипломат.

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Теги
Анатолий Антонов посол дипломаты США посольство России в США Россия
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