Антонов предупредил об акциях у посольств во время выборов президента

Посольство России в Вашингтоне (Фото: Brendan Smialowski / Getty Images)

Около посольств и диппредставительств в дни выборов президента России могут пройти антироссийские акции, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в передаче «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на «Первом канале».

По словам дипломата, российской стороне известно, что в дни выборов запланированы как акции у посольств и генконсульств, «так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства и — не сорвать, это просто не получится, — а осложнить, испортить нам настроение».

Антонов рассказал, что посольство в США получало много звонков с угрозами. Он добавил, что избирательные участки в США будут расположены в Хьюстоне, Вашингтоне и Нью-Йорке.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них примут участие четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец) и выдвинутые парламентскими партиями депутаты Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Вячеслав Даванков («Новые люди»).