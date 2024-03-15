 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента России ,  
0 

Антонов предупредил об акциях у посольств во время выборов президента

Антонов допустил антироссийские акции у посольств на выборах президента
Сюжет
Выборы президента России
Посольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне (Фото: Brendan Smialowski / Getty Images)

Около посольств и диппредставительств в дни выборов президента России могут пройти антироссийские акции, сообщил посол России в США Анатолий Антонов в передаче «Большая игра с Дмитрием Саймсом» на «Первом канале».

По словам дипломата, российской стороне известно, что в дни выборов запланированы как акции у посольств и генконсульств, «так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства и — не сорвать, это просто не получится, — а осложнить, испортить нам настроение».

Антонов рассказал, что посольство в США получало много звонков с угрозами. Он добавил, что избирательные участки в США будут расположены в Хьюстоне, Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Латвии пообещали не наказывать россиян за голосование на выборах
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них примут участие четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец) и выдвинутые парламентскими партиями депутаты Госдумы Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Вячеслав Даванков («Новые люди»).

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
выборы президента президентские выборы Анатолий Антонов США Акции
Материалы по теме
Как проходило досрочное голосование на выборах президента России
Политика
В России началось голосование на выборах президента
Политика
Прокуратура предупредила о наказании за несогласованные акции на выборах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в США Спорт, 09:06
На кону ваша карьера: как научиться понимать эмоции других — 40 советов Pro, 09:05
По всей России открылись избирательные участки Политика, 09:04
Выручка российских онлайн-кинотеатров за год выросла на 45% Технологии и медиа, 09:00
Над Белгородской областью сбили семь снарядов Vampire Политика, 08:49
Что мешает новичкам в IT найти работу в топовой компании: 4 частые ошибки Pro, 08:47
В Донецке трое детей погибли в результате ночного обстрела Политика, 08:39
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Боррель назвал ближайшие месяцы решающими для конфликта на Украине Политика, 08:36
Не крохотная студия и не за МКАД: где найти квартиру по доступной цене РБК и ПИК, 08:30
Выборы президента России. Главное Политика, 08:25
В Липецкой области подавили два беспилотника Политика, 08:22
В Белгороде запустили сирену ракетной опасности Политика, 08:19
Открыть счет за рубежом: какие варианты доступны бизнесу из России Pro, 08:16
Макрон призвал быть готовыми ответить на эскалацию со стороны России Политика, 08:00