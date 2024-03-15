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В Хасавюрте при взрыве газа погибли два сотрудника коммунальных служб

СК: в Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два сотрудника ЖКХ

В Хасавюрте при взрыве газа погибли два сотрудника коммунальных служб
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В дагестанском городе Хасавюрт произошел взрыв ацетиленовой газовоздушной смеси в жилом доме, в результате погибли два сотрудника коммунальных служб, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета на странице во «ВКонтакте».

Взрыв произошел в доме, расположенном в микрорайоне Юбилейный. По предварительным данным, сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства по Хасавюртовскому району прибыли туда для выполнения технических работ.

Газовоздушная смесь взорвалась в канализационной трубе, это произошло из-за «несоблюдения техники безопасности», уточнили в СК.

Следователи начали проверку.

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Фото:СК России по Московской области

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Теги
Дагестан Хасавюрт ЖКХ коммунальные службы взрыв газа
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