СК: в Дагестане при взрыве газа в канализации погибли два сотрудника ЖКХ

В Хасавюрте при взрыве газа погибли два сотрудника коммунальных служб

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В дагестанском городе Хасавюрт произошел взрыв ацетиленовой газовоздушной смеси в жилом доме, в результате погибли два сотрудника коммунальных служб, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета на странице во «ВКонтакте».

Взрыв произошел в доме, расположенном в микрорайоне Юбилейный. По предварительным данным, сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства по Хасавюртовскому району прибыли туда для выполнения технических работ.

Газовоздушная смесь взорвалась в канализационной трубе, это произошло из-за «несоблюдения техники безопасности», уточнили в СК.

Следователи начали проверку.

В начале марта газ взорвался в пятиэтажке в подмосковном Серпухове. В результате четыре квартиры загорелись, пострадали шесть человек, в том числе дети, у всех диагностировали отравление угарным газом.

По факту происшествия возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).