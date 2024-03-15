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Выборы президента России ,  
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Путин проголосовал на президентских выборах

Владимир Путин проголосовал на президентских выборах с помощью ДЭГ
Сюжет
Выборы президента России

Путин проголосовал на президентских выборах
Video

Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах президента. Видео распространила пресс-служба Кремля.

Президент проголосовал в рабочем кабинете. Он подошел к компьютеру, проголосовал и затем повернулся к видеокамере и помахал ей. Путин впервые отдал голос на президентских выборах с помощью дистанционного электронного голосования.

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Владимир Путин

Утром 15 марта по всей России открылись избирательные участки на выборах президента, голосование продлится до 17 марта. В бюллетене четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. 

К 19:30 мск явка на президентских выборах составила 27,5%. В восьми регионах уже проголосовали более 50% избирателей. В Москве, где для электронного голосования регистрироваться не нужно, на момент подготовки этого материала через ДЭГ проголосовали 2,2 млн человек. В столице будут работать более 2,2 тыс. избирательных участков, в области — свыше 3,9 тыс.

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