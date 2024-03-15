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Выборы президента России ,  
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Явка на выборах президента превысила 25%

ЦИК: явка на президентских выборах превысила 25%
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Выборы президента России
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Явка на президентских выборах в России по состоянию на 18:08 составила 25,6%, следует из данных ЦИК России.

В восьми регионах уже проголосовали более 50% избирателей.

В 28 регионах, в которых проходит дистанционное электронное голосование, не считая Москвы, уже проголосовали 63% от числа зарегистрированных для электронного голосования.

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В Москве, где для электронного голосования регистрироваться не нужно, на момент подготовки этого материала через ДЭГ проголосовали 2,2 млн человек.

Голосование проходит 15–17 марта. В выборах участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, а также Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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Теги
явка выборы президента Россия электронное голосование
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