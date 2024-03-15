Явка на выборах президента превысила 25%

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Явка на президентских выборах в России по состоянию на 18:08 составила 25,6%, следует из данных ЦИК России.

В восьми регионах уже проголосовали более 50% избирателей.

В 28 регионах, в которых проходит дистанционное электронное голосование, не считая Москвы, уже проголосовали 63% от числа зарегистрированных для электронного голосования.

В Москве, где для электронного голосования регистрироваться не нужно, на момент подготовки этого материала через ДЭГ проголосовали 2,2 млн человек.

Голосование проходит 15–17 марта. В выборах участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, а также Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.