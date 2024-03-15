Прокуратура: в Екатеринбурге на трехлетнего ребенка упала глыба льда с крыши

В Екатеринбурге на трехлетнего ребенка с крыши упала глыба льда

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В Екатеринбурге глыба льда упала с крыши многоэтажного дома на голову трехлетнего ребенка. Прокуратура Свердловской области начала проверку, сообщило ведомство в телеграм-канале.

«Мальчик гулял возле дома, копал снег лопаткой. В результате происшествия ребенок потерял сознание, был доставлен в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Прокуратура даст оценку работе сотрудника, ответственного за уборку крыши и содержание жилого дома. У врачей ведомство запросило документы для определения степени тяжести вреда здоровью мальчика.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В декабре 2023 года в Петербурге глыба льда упал на женщину с коляской, в которой находилась двухлетняя девочка. Ребенок получил травму головы.

В Калужской области из-за схода снега с крыши погиб семилетний школьник. Следственный комитет возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК) с наказанием до двух лет лишения свободы.