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Военная операция на Украине ,  
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Швеция передаст Украине водные скутеры службы береговой охраны

Швеция передаст Украине водные скутеры службы береговой охраны
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Береговая охрана Швеции направит Украине партию гидроциклов, сообщила пресс-служба правительства страны.

«Гидроциклы — это то, что пользуется спросом в Украине, и, по данным береговой охраны, скутеры могут быть немедленно переданы Украине в дар», — говорится в сообщении.

На Украину передадут девять плавсредств, секретная информация в программах управления ими удалена. Особые детали, которые работники службы установили на гидроциклы, демонтируют.

Береговая охрана доложила о готовности направить Украине плавсредства в декабре 2023 года. Изучить такую возможность службе поручил кабинет министров Швеции.

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Фото:Hannah Beier / Getty Images

Швеция оказывает военную помощь Украине и передает стране оборудование для разминирования, противотанковое оружие, пулеметы, противокорабельные ракеты Robot 17.

В январе 2024 года Стокгольм заявил, что боеприпасы, которые Швеция передает Вооруженным силам Украины, подорожали. За два года цены на снаряды выросли в 5–10 раз. Подорожание связали с возросшим спросом других стран на фоне перевооружения Европы и продолжающейся военной поддержки Киева.

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Москва осуждает помощь европейских стран Украине. Президент России Владимир Путин зимой 2023 года заявил, что Киев почти не производит вооружение самостоятельно, а оборудование и боеприпасы получает от других стран.

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Теги
Швеция Украина Военная операция на Украине
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