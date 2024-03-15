Токаев заявил о росте жестокости в казахстанском обществе

Фото: Яков Князев / ТАСС

В Казахстане стало много проявлений насилия, буллинга и агрессии, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

«Тревожная тенденция — рост семейно-бытового насилия, буллинга и агрессии. Откровенно говоря, в нашем обществе стало много проявлений жестокости», — сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что в стране должны царить закон и порядок, чтобы граждане могли чувствовать себя в безопасности. Другим негативным явлением казахстанского общества он назвал вандализм, из-за которого порча имущества стала нормой.

По данным полиции Казахстана, за 2023 год в стране завели 1,7 тыс. административных дел по статьям о вандализме и порче чужого имущества, а также 1,5 тыс. уголовных дел за хулиганство, передает Tengrinews.