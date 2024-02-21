Посольство назвало тревожным разгром православного кладбища в Казахстане

Посольство России в Казахстане надеется, что вандалов, осквернивших православное кладбище в Мангистауской области республики, вскоре задержат, говорится в заявлении диппредставительства.

«Уверены, что вандалы будут в ближайшее время задержаны правоохранительными органами и понесут заслуженное наказание», — говорится в заявлении.

В посольстве назвали инцидент вызывающим тревогу и «абсолютно не характерным для многоконфессионального казахстанского общества», а поведение вандалов — противоречащим ценностям мультикультурного и миролюбивого народа Казахстана.

Неизвестные разгромили часть православного кладбища, расположенного в селе Кызылсай Мангистауской области Казахстана. На кадрах, опубликованных inAktau.kz, изображены сваленные в кучу кресты, часть из которых поломана.

«Взлом и повреждение железных знаков и ограждений на могилах православного кладбища» произошел 15 февраля, уточнили в администрации. В областном департаменте полиции сообщили о возбуждении дела по статье о вандализме.