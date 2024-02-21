Посольство назвало тревожным разгром православного кладбища в Казахстане
Посольство России в Казахстане надеется, что вандалов, осквернивших православное кладбище в Мангистауской области республики, вскоре задержат, говорится в заявлении диппредставительства.
«Уверены, что вандалы будут в ближайшее время задержаны правоохранительными органами и понесут заслуженное наказание», — говорится в заявлении.
В посольстве назвали инцидент вызывающим тревогу и «абсолютно не характерным для многоконфессионального казахстанского общества», а поведение вандалов — противоречащим ценностям мультикультурного и миролюбивого народа Казахстана.
Неизвестные разгромили часть православного кладбища, расположенного в селе Кызылсай Мангистауской области Казахстана. На кадрах, опубликованных inAktau.kz, изображены сваленные в кучу кресты, часть из которых поломана.
«Взлом и повреждение железных знаков и ограждений на могилах православного кладбища» произошел 15 февраля, уточнили в администрации. В областном департаменте полиции сообщили о возбуждении дела по статье о вандализме.
США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального
Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео
Украина оценила потери экономики за два года боевых действий
Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом
Что известно о новом законопроекте против иноагентов
Землетрясение в Дагестане. Что известно
Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит
Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина