В Москве более 1,7 млн избирателей проголосовали дистанционно

В Москве за шесть часов выборов онлайн проголосовали более 1,7 млн человек

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве более 1,7 млн человек приняли участие в электронном голосовании, следует из данных портала по наблюдению за выборами.

По данным на 14:05 мск, выдано 1 753 913 бюллетеней, принято — 1 742 200. В 12:00 глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что с помощью бумажного бюллетеня проголосовали более 212 тыс. избирателей.

В остальных 28 регионах, где также есть возможность проголосовать онлайн, по данным на 14:00 поучаствовали 1,7 млн россиян (36%) из 4,768 млн подавших заявку на участие в ДЭГ.

Голосование на выборах президента продлится три дня — с 15 по 17 марта. В бюллетене — четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Окончательно определить результаты выборов ЦИК должна не позднее 28 марта, а инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая.