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Выборы президента России ,  
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Япония отказалась признавать результаты выборов в новых регионах России

Глава МИД Японии Хаяси: Токио не признает выборы в новых регионах России
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Выборы президента России
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Япония не признает выборы президента России на территориях, которые в Токио считают украинскими, заявил глава МИДа Ёсимаса Хаяси, передает NHK.

По его словам, Токио считает вхождение новых регионов в состав России нарушением суверенитета Украины, по этой же причине результаты голосования в них «никогда не будут приняты».

По итогам референдумов весной 2014 году в состав России вошел Крым, а осенью 2022 года — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Западные страны не признали итоги голосований. Украина назвала это нарушением своего суверенитета.

Как проходило досрочное голосование на выборах президента России
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Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится три дня — с 15 по 17 марта. Пресс-служба Центризбиркома сообщила, что более 2 млн избирателей в новых регионах проголосовали досрочно.

В бюллетене — четыре кандидата: Владислав Даванков от «Новых людей», Владимир Путин, который идет самовыдвиженцем, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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Япония выборы президента России ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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