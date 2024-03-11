Мэрия анонсировала продление нового бульвара у метро «Варшавская»

Жилой комплекс «LIFE Варшавская» (Фото: stroi_mos_ru / Telegram)

В столичном районе Москворечье-Сабурово планируется продление пешеходного бульвара, который станет частью благоустройства жилого комплекса «LIFE Варшавская», рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Сейчас уже реализована пешеходная зона длиной 1 км, теперь планируется увеличить ее еще на 250 м.

Бульвар соединяет станцию метро «Варшавская» Большой кольцевой линии с новыми жилыми кварталами, которые активно возводятся на участке бывшей промзоны № 30 «Коломенское» к востоку от путей павелецкого направления ж/д. Достроить и сдать пешеходную зону планируется вместе с самим жилым комплексом к 2026 году.

По словам Бочкарева, бульвар будет представлять собой единую благоустроенную зону отдыха и получит новую центральную площадь с арт-объектом в виде большой круглой перголы площадью около 800 кв. м. Это будет футуристическое стальное сооружение с зеркальными опорами и подвесными качелями. Здесь же, внутри перголы, появятся зеленые холмы, кустарники, травы и декоративные валуны, а также металлические кресла сo столиками.

Проект предусматривает и озеленение: пространство бульвара украсят более 50 новых деревьев. Будут также установлены деревянные скамейки и лежаки, а вдоль пешеходных дорожек разместятся валуны и зелень.

Со своей стороны председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула важность городской программы благоустройства, поскольку она направлена как на улучшение экологии, так и на создание уютного пространства для повседневной жизни в столице.