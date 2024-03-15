Новый квартал в Южном порту оснастят технологиями «умного дома»

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Многоквартирные здания, которые возводятся на территории бывшей промзоны «Южный порт», будут оснащены продвинутыми технологиями «умного дома» — разнообразными цифровыми сервисами и инженерными решениями. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Речь идет об одном из крупнейших в Москве и Европе проектов редевелопмента: ранее, в феврале, столичные власти сообщали, что на участке площадью более 6,4 кв. км в Печатниках сейчас активно возводится ультрасовременный квартал со всей необходимой инфраструктурой. Из запланированных к постройке 7,4 млн кв. м более половины придется на жилье, остальное — общественные объекты.

Теперь же в мэрии рассказали о «начинке» этих зданий. Жилые комплексы разрабатываются с прицелом на экономию энергопотребления и снижение коммунальных платежей. По оценкам вице-мэра Бочкарева, инновационные энергосберегающие технологии позволят экономить около 20–50% ресурсов. К примеру, в домах будут установлены системы автоматического отключения воды, автоматизированные установки регулирования теплоснабжения и освещения, а также регенераторы в лифтах и современные приборы учета потребления ресурсов.

Евгений Михайленко, декан факультета градостроительного и регионального развития НИУ ВШЭ, подчеркнул значимость интеграции цифровых решений в жизнь горожан, особенно с учетом того, что они и так стали привычной частью жизни. Возможность же учета потребностей с применением нейросетей, по его словам, позволит «наиболее точно понять запросы населения, основываясь на реальных потребностях и ежедневном поведении людей».