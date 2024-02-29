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В мэрии рассказали о масштабном редевелопменте промзоны «Южный порт»

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Новости Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В рамках самого крупного в Европе проекта редевелопмент, на месте промышленной зоны «Южный порт» в Москве планируется создание нового ультрасовременного городского района. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Территория развития охватывает 644 га, или 6,4 кв. км, что делает ее одной из самых больших зон реновации как в городе, так и на континенте. На данный момент уже утверждены три проекта планировки, еще пять находятся в стадии разработки. Это будет полноценный многофункциональный кластер с недвижимостью самого разного назначения.

Так, по словам вице-мэра Бочкарева, в районе планируется построить общественные учреждения, включая 17 образовательных объектов, — по три школы и детсада, а также 11 учебно-воспитательных комплексов. Общая площадь строящихся объектов составит 7,4 млн кв. м, из которых 4,4 млн кв. м будет отведено под жилье, еще свыше 260 тыс. кв. м займут социальные объекты.

Заммэра Москвы также акцентировал внимание на транспортной доступности нового района. В планах стоит реконструкция старой и создание новой улично-дорожной сети: строительство проездов и путепроводов, а также дублера Люблинской улицы. Что касается общественного транспорта, уже сейчас поблизости есть транспортно-пересадочный узел, объединяющий три станции «Печатники» — Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро, а также маршрута городской электрички МЦД-2. В планах мэрии — возвести посреди нового района станцию метро «Южный порт» «салатовой» ветки на перегоне «Кожуховская» — «Печатники».

Особый акцент в проекте делается на благоустройство. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о планах создания парковой зоны с водными объектами, понтонным бассейном, портовым лесом, арт-объектами и детской игровой площадкой. Также появится и ряд необычных инсталляций, вроде сенсорного сада и амфитеатра на открытом воздухе.

По завершении проекта «Южный порт», уверены столичные власти, обретет статус «третьего центра столицы» после исторического центра и делового центра «Москва-Сити».

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Теги
Печатники редевелопмент Москва Андрей Бочкарев
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