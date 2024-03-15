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ВЦИОМ узнал о сокращении доли не соблюдающих посты православных россиян

ВЦИОМ: более половины православных россиян не собираются соблюдать Великий пост
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Большинство православных россиян обычно не соблюдают посты, следует из результатов опроса ВЦИОМа. 

Согласно данным опроса, более половины респондентов (66%) считают себя православными, из них только 4% строго соблюдают все посты. Более половины православных граждан (56%) призналась, что никогда не постятся. 

За последние шесть лет это минимальных показатель. В предшествовавших опросах, которые проводились с 2018 по 2022 год так отвечали от 71 до 75% православных респондентов.

В исследовании, проведенном методом телефонного интервью, приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

В 2024 году Великий пост планируют соблюдать 18% опрошенных, 52% решили не поститься, еще 26% пока не приняли решение. Точную дату начала поста — 18 марта — назвали только 15% россиян.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Великий пост в 2024 году начнется у православных 18 марта и закончится 4 мая. Он считается самым сложным из четырех христианских постов: в это время из рациона исключают мясо, сладости, яйца, молочные продукты и сливочное масло. Рыбу и морепродукты разрешено есть лишь два раза за весь пост — на Благовещение и в Вербное воскресенье.

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Теги
Великий пост православие ВЦИОМ
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