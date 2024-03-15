В сокращенную версию «Оскара» включат вручение награды украинскому фильму

Режиссер Мстислав Чернов и продюсеры Рэйни Аронсон-Рат и Мишель Мизнер во время вручения премии «Оскар» (Фото: Mike Blake / Reuters)

В сокращенную 90-минутную версию трансляции церемонии вручения «Оскара» вернут награждение создателей украинского документального фильма «20 дней в Мариуполе», сообщает издание Deadline со ссылкой на источники.

Изначально смонтированная версия трансляции не включала фрагмент с объявлением победителя в номинации «Лучший документальный фильм».

Протест выразила украинская телевещательная компания «Суспильное», которая владеет правами на трансляцию «Оскара». В компании заявили, что глубоко разочарованы решением Американской киноакадемии вырезать из видео речь автора «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова.

В Disney Entertainment тогда объяснили, что выбор номинаций для сокращенной версии был сделан задолго до вручения, еще на этапе планирования трансляции.

11 марта фильм «20 дней в Мариуполе» завоевал премию «Оскар» как лучшее документальное кино. Это первая в истории Украины награда Американской киноакадемии.

Картина стала самым кассовым документальным фильмом на Украине, собрав за первый уик-энд проката более 500 тыс. грн (более $13 тыс.). Фильм также победил в номинации «Лучший документальный фильм» премии британской киноакадемии BAFTA.