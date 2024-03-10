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Девять человек умерли от отравления мясом черепахи в Танзании

Восемь детей и один взрослый умерли от отравления мясом черепахи в Танзании
Фото: Alison Jones / Danita Delimont / Global Look Press
Фото: Alison Jones / Danita Delimont / Global Look Press

В Танзании девять человек умерли после употребления в пищу мяса морской черепахи. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти.

От отравления мясом черепахи на острове Пемба, входящем в архипелаг Занзибар, погибли восемь детей и один взрослый — мать одного из погибших несовершеннолетних. Еще 78 человек попали в больницу. Лабораторные анализы подтвердили, что все отравившиеся ели мясо морской черепахи.

Власти Занзибара направили на остров группу по ликвидации последствий стихийных бедствий. Администрация региона призвала жителей избегать употребления черепах в пищу.

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Фото:СУ СК России по Пензенской области

Как отмечает AP, мясо морской черепахи считается у жителей Занзибара деликатесом. Однако периодически его употребление приводит к смерти от хелонитоксизма — разновидности пищевого отравления.

В частности, в ноябре 2021 года на острове Пемба после употребления мяса черепахи умерли семь человек, в том числе трехлетний ребенок. Еще 38 человек попали в больницу.

Хелонитоксизм — редкий тип пищевого отравления, возникающий из-за поедания черепах. Случаи отравления фиксировали в регионах Атлантического, Тихого и Индийского океанов, в частности, на Мадагаскаре, в Индонезии и на островах Микронезии.

Среди симптомов хелонитоксизма — рвота, диарея, боль в животе, затрудненное глотание, повышенное слюноотделение, потливость. Этот тип отравления вызывает ряд осложнений, в том числе отек пищевода, желудка и кишечника, кровоизлияние в печени. Антидота при хелонитоксизме нет, единственный доступный метод лечения — симптоматическая терапия.

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Теги
Танзания отравление массовое отравление Черепаха
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