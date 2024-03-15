ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области

Украинские военные обстреляли село Грузское в Борисовском районе, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах одного МКД (многоквартирного дома. — РБК), также посечен забор в одном частном домовладении и повреждены три автомобиля», — написал Гладков, предупредив, что подомовой обход территории продолжат в светлое время суток.

Село Грузское находится примерно в 9 км от Харьковской области Украины.

Белгородская область подвергается обстрелам со стороны Украины и ударам беспилотников с начала военной операции, но с 11 марта атаки участились.

Вечером 14 марта губернатор ездил в Грайворонский городской округ, посетив села Гора-Подол, Глотово и Козинка, находящиеся в нескольких километрах от границы с Украины. После поездки он сообщил, что в селе Козинка «очень серьезные разрушения». При этом украинских войск в регионе нет, бои ведутся за его пределами, сообщил Гладков. Жителей Грайворонского округа вывезли в безопасное место.