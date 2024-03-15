 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области

Гладков сообщил об обстреле села Грузское в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинские военные обстреляли село Грузское в Борисовском районе, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Осколками от снарядов выбиты окна в двух квартирах одного МКД (многоквартирного дома. — РБК), также посечен забор в одном частном домовладении и повреждены три автомобиля», — написал Гладков, предупредив, что подомовой обход территории продолжат в светлое время суток.

Село Грузское находится примерно в 9 км от Харьковской области Украины.

Гладков заявил об отсутствии войск ВСУ в Белгородской области
Политика
Фото:Павел Колядин / ТАСС

Белгородская область подвергается обстрелам со стороны Украины и ударам беспилотников с начала военной операции, но с 11 марта атаки участились.

Вечером 14 марта губернатор ездил в Грайворонский городской округ, посетив села Гора-Подол, Глотово и Козинка, находящиеся в нескольких километрах от границы с Украины. После поездки он сообщил, что в селе Козинка «очень серьезные разрушения». При этом украинских войск в регионе нет, бои ведутся за его пределами, сообщил Гладков. Жителей Грайворонского округа вывезли в безопасное место.

ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области

Читайте на РБК Pro
Топ-менеджер выгорает из-за операционки. Виноваты привычки
Как Google искал секрет управления и почему не всем понравился результат
Оман, Катар, Бахрейн: какие требования предъявляют к бизнесу иностранцев
Перевод бизнеса в Казахстан: условия и риски
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел ВСУ Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений
Политика
Гладков сообщил об 11 сбитых на подлете к Белгороду воздушных целях
Политика
Последствия воздушных атак на Белгород. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
Россия в ООН призвала судить виновных в подрыве «Северных потоков» Политика, 02:45
Украинские власти сообщили о погибшем в Винницкой области после ударов Политика, 02:29
ВСУ обстреляли село Грузское в Белгородской области Политика, 02:02
Минздрав рассказал о состоянии вернувшихся из Сирии детей Общество, 01:47
Жителей белгородской Козинки вывезли на фоне серьезных разрушений Политика, 01:37
Клуб российского вратаря вновь упустил победу над лучшей командой сезона Спорт, 01:24
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы Спорт, 01:16
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Rheinmetall построит на Украине как минимум четыре завода Бизнес, 00:51
Гладков заявил об отсутствии войск ВСУ в Белгородской области Политика, 00:41
Захарова напомнила Румынии о прощенном долге после требования о золоте Политика, 00:32
«Россия не поможет». Что означает решение ОКР для нейтральных атлетов Спорт, 00:01
Производитель водки «Пять озер» начал переговоры о поиске инвестора Бизнес, 00:00
«РБК Диалоги»: закрытая бизнес-встреча с Т. Бакальчук и О. Наумовой 00:00
Для спокойных сборов по утрам: подборка квартир с двумя санузлами РБК и ПИК, 14 мар, 23:55