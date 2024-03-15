Минздрав рассказал о состоянии вернувшихся из Сирии детей
Вернувшихся из Сирии в Россию 32 детей отправили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава на обследование, состояние детей стабильное, сообщила РБК пресс-служба ведомства.
«Дети доставлены в РДКБ Минздрава России для профилактического осмотра и проведения диагностических исследований с целью своевременного обнаружения возможных патологий», — говорится в сообщении.
По словам директора больницы Елены Петряйкиной, состояние поступивших детей оценивается как стабильное, врачи провели первичный осмотр и назначали полное диагностическое обследование.
Российских детей вернули из Сирии 10 марта. Среди 32 детей — 12 девочек и 20 мальчиков в возрасте от пяти до 17 лет. Они находились в лагерях беженцев на северо-востоке Сирии. Уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова встречала их на подмосковном аэродроме Чкаловский. Детей должны передать их родственникам в России.
В пресс-службе омбудсмена тогда сообщали, что планируется возвращение из Сирии еще одной группы детей. Во время мартовской командировки у них были взяты образцы крови для проведения ДНК-тестов, чтобы подтвердить их родство с гражданами России.
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