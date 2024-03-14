Под Чуркинским монастырем в Астраханской области нашли тоннели

Под монастырем в Астраханской области нашли тоннели

Фото: чуркинскиймонастырь.рф

Под монастырем в Астраханской области нашли огромные тоннели, сообщил в эфире «Радио России — Астрахань» председатель регионального отделения Императорского православного палестинского общества Александр Соловьев.

«В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырем. Они пустые, то есть не заполнены водой, находятся на разных плоскостях, на 12-метровой глубине. Размер самой большой из них составляет 78 м в длину и 10 м в высоту, это размеры станции метро», — рассказал он.

Раскопки в месте обнаружения тоннелей начнутся в скором времени.

РБК обратился за комментарием в Чуркинский монастырь, пресс-службу губернатора Астраханской области и в пресс-службу РГХПУ им. Строганова.

В 2017 году в центре Москвы археологи нашли части фундаментов белокаменных церквей XVI–XVII веков. В траншее около Сретенского монастыря археологи обнаружили фундамент церкви Святителя Николая Чудотворца и сводчатый водовод — коллектор, внешне похожий на подземный ход.