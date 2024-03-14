 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Под монастырем в Астраханской области нашли тоннели

Под Чуркинским монастырем в Астраханской области нашли тоннели
Фото: чуркинскиймонастырь.рф
Фото: чуркинскиймонастырь.рф

Под монастырем в Астраханской области нашли огромные тоннели, сообщил в эфире «Радио России — Астрахань» председатель регионального отделения Императорского православного палестинского общества Александр Соловьев.

«В ходе георадарных исследований мы нашли 14 рукотворных полостей под монастырем. Они пустые, то есть не заполнены водой, находятся на разных плоскостях, на 12-метровой глубине. Размер самой большой из них составляет 78 м в длину и 10 м в высоту, это размеры станции метро», — рассказал он.

Раскопки в месте обнаружения тоннелей начнутся в скором времени.

РБК обратился за комментарием в Чуркинский монастырь, пресс-службу губернатора Астраханской области и в пресс-службу РГХПУ им. Строганова.

В США хасиды подрались с полицией из-за секретного тоннеля в синагогу
Общество

В 2017 году в центре Москвы археологи нашли части фундаментов белокаменных церквей XVI–XVII веков. В траншее около Сретенского монастыря археологи обнаружили фундамент церкви Святителя Николая Чудотворца и сводчатый водовод — коллектор, внешне похожий на подземный ход.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Астраханская область монастырь тоннель
Материалы по теме
Bloomberg рассказал о «невидимой субкультуре» роющих тоннели людей
Общество
В США хасиды подрались с полицией из-за секретного тоннеля в синагогу
Общество
Пригожин рассказал о «сети подземных городов» с танками в Бахмуте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 17:04
Во Франции создадут собственный реестр иноагентов Политика, 22:24
Место Ковальчука в «Интер РАО» займет бывший вице-губернатор Петербурга Бизнес, 22:20
Постирочная, гардероб и сквозной санузел: как организовать пространство РБК и ПИК, 22:17
Абаскаль рассказал о пробравшей до мурашек речи Зобнина перед игрой Кубка Спорт, 22:04
Путин наградил медалью «За отвагу» посмертно белгородского чиновника Политика, 22:03
Россиянин вошел в топ-3 претендентов на приз лучшему голкиперу в НХЛ Спорт, 21:45
Под монастырем в Астраханской области нашли тоннели Общество, 21:40
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Прокуратура предупредила о наказании за несогласованные акции на выборах Политика, 21:37
Самолет британского министра лишился навигации под Калининградом Политика, 21:33
«Тинькофф» интегрирует Росбанк. Какие риски несут акционеры этих групп Инвестиции, 21:32
Почему Австрия берет курс на ухудшение отношений с Россией Политика, 21:31
Путин наградил трех хоккеистов МХЛ за спасение семьи из пожара в Туле Спорт, 21:19
На Горьковском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов Общество, 21:18
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:57