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Общество ,  
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В Анголе умерли 50 человек, выпившие отвар для проверки на колдовство

Фото: Li Yahui / Xinhua / Global Look Press
Фото: Li Yahui / Xinhua / Global Look Press

В Анголе более 50 человек умерли после того, как их заставили выпить травяной отвар, чтобы доказать отсутствие у них магических способностей. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на полицию и местные власти.

«Более 50 человек заставили выпить загадочную жидкость, которая, по мнению народных целителей, способна показать, занимается ли человек колдовством или нет», — сказала сотрудница совета города Камакупа Лузия Филемоне. По ее словам, последние смертельные случаи зафиксировали в период с января по февраль.

«Это широко распространенная практика — заставлять людей пить яд из-за веры в колдовство», — сказал представитель полиции провинции Бие Антонио Хосси. Он отметил, что число случаев смерти от такого отвара растет.

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Вера в магию распространена среди сельского населения Анголы, несмотря на активное противодействие со стороны католической церкви, отмечает Daily Mail. В Анголе нет закона, который преследует обвиняемых в колдовстве, поэтому в общинах решают проблему на свое усмотрение.

Зачастую народные целители заставляют подозреваемых в колдовстве выпить токсичный настой из трав под названием «мбулунго». Смерть после употребления отвара считается доказательством вины.

В апреле 2023 года в штате Бенуэ в Нигерии похоронили заживо двоих мужчин, обвиненных в колдовстве, пишет The Nation. Местные жители решили, что мужчины с помощью магии вызвали грозу, от которой пострадали семейная пара и их новорожденных ребенок.

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Старейшина общины обратился в полицию, но, когда правоохранители прибыли на место происшествия, двое мужчин уже погибли, их тела эксгумировали. Двоих подозреваемых в убийстве арестовали. 

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Теги
Ангола колдовство магия
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