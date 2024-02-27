Суд в Москве арестовал «ясновидящую» за обман женщины на ₽67 млн
Мещанский районный суд Москвы арестовал по обвинению в мошенничестве на 67 млн руб. женщину, которая представлялась ясновидящей и целительницей. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.
Любу Амаеву обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Суд отправил ее в СИЗО до 16 апреля.
По версии следствия, Амаева, представляясь ясновидящей и целительницей, убедила женщину, что обладает экстрасенсорными способностями. «Под видом снятия порчи, проклятий, изгнания духов» обвиняемая «незаконно завладела денежными средствами потерпевшей» на общую сумму 67 млн руб.
В апреле 2023 года московская прокуратура рассказала о жителях Краснодарского края, которые под видом ясновидящих обманули семь человек на общую сумму 24 млн руб. По данным ведомства, 47-летний житель создал преступную группу, в которую вовлек жену и трех родственниц, в том числе несовершеннолетнюю.
Они создали в соцсетях профили, притворяясь ясновидящими, общались с гражданами «в сложной жизненной ситуации» и «по видеосвязи оказывали услуги гадания, а также проводили якобы экстрасенсорные сеансы». «Гадалки» убеждали своих клиентов в наличии у них или их родственников серьезных заболеваний и прочих проблем, за решение которых требовали деньги.
Участников группы «экстрасенсов» задержали и отправили в СИЗО. Для возмещения ущерба потерпевшим имущество обвиняемых (два земельных участка, две квартиры, жилой дом и автомобиль BMW общей стоимостью более 37 млн руб.) арестовали.
Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина
Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности
Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку
Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»
Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать
Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео
В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое
Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март
У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены
ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно
Названа дата премьеры комедии «Холоп-2»
Почему карьера в России заканчивается в 30 лет
Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»