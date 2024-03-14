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В Таиланде военный корабль случайно выстрелил из пушки по фрегату

В Таиланде из-за случайного выстрела из пушки пострадали 13 моряков
Фото: Perfect Angle Images / Shutterstock
Фото: Perfect Angle Images / Shutterstock

В результате непреднамеренного выстрела из пушки корабля Chonburi на военно-морской базе Саттахип в Таиланде пострадали 13 моряков. Об этом сообщила тайская газета Bangkok Post.

Корабль Chonburi произвел случайный орудийный залп и попал по фрегату Khirirat, пришвартованному рядом. Начался пожар, на место прибыли четыре пожарных машины, сообщил тайский новостной портал The Nation. Огонь потушили через 30 минут.

Источники The Nation заявили, что корабль Chonburi прибыл в порт после учений с одним застрявшим снарядом. Случайный выстрел произошел, когда инженеры пытались его извлечь.

На Тайване катер с 34 людьми на борту попал под обстрел во время учений
Общество
Фото: Billy H.C. Kwok / Getty Images

Осенью 2023 года военные Тайваня во время учений непреднамеренно повредили катер с 34 пассажирами на борту. На судно упал «посторонний предмет», в результате ЧП никто не пострадал.

В августе 2023 года тайваньский пилот истребителя по ошибке сбросил авиабомбу рядом с кораблем береговой охраны острова. Боеприпас упал в воду, никто не пострадал.

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Таиланд моряки выстрел
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