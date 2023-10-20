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На Тайване катер с 34 людьми на борту попал под обстрел во время учений

Военные Тайваня во время учений обстреляли катер с 34 людьми на борту
Фото: Billy H.C. Kwok / Getty Images
Фото: Billy H.C. Kwok / Getty Images

Вооруженные силы Тайваня во время учений на побережье уезда Илань случайно повредили судно с 34 людьми на борту, сообщает газета Liberty Times.

Судно вышло в море, чтобы отвезти туристов на наблюдение за китами. Не него «внезапно упал посторонний предмет, который разбил стекло капитанской каюты». В результате инцидента никто не пострадал.

В августе 2023 года пилот истребителя Военно-воздушных сил Тайваня по ошибке сбросил авиабомбу рядом с кораблем береговой охраны острова. Судно получило ущерб, когда его достигла взрывная волна. Несколько членов экипажа обратились за медицинской помощью.

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Тайвань катер обстрел учения
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