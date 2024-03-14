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Короля Норвегии выписали из больницы после имплантации кардиостимулятора

Короля Норвегии выписали из больницы после установки кардиостимулятора
Харальд V
Харальд V (Фото: Ole Jensen / Getty Images)

Норвежского короля Харальда V выписали из больницы университета Осло Rikshospitalet после установки кардиостимулятора. Об этом сообщает NRK.

87-летний монарх пробыл в больнице две недели, он останется на больничном до 8 апреля. Пока король находится в отпуске по болезни, исполнение его конституционных обязанностей возложили на наследного принца Хокона.

Ожидается, что Харальд V вернется к работе 9 апреля. NRK отмечает, что это исторически важный день для Норвегии — 9 апреля 1940 года Германия напала на страну и втянула ее во Вторую мировую войну. Тогдашнему королю Норвегии Хокону, наследному принцу Олаву и правительству пришлось бежать из Осло и Лондон.

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Харальд V заболел во время отдыха в Малайзии, его госпитализировали в местную больницу в конце февраля. Лечащий врач монарха Бьерн Бендз рассказал, что у короля выявили инфекцию. Монарх прошел лечение антибиотиками, его здоровье постепенно улучшалось.

Однако врачи установили, что инфекция повлияла на работу сердца — снизилась частота сердечных сокращений. В связи с этим в Малайзии Харальду V установили временный кардиостимулятор. Сразу после возвращения в Норвегию короля госпитализировали для замены временного кардиостимулятора на постоянный.

Харальд V и его супруга королева Соня в официальном заявлении поблагодарили власти Малайзии, персонал местной больницы, врачей норвежской клиники Rikshospitalet, также норвежское правительство и вооруженные силы за помощь королю.

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Теги
Норвегия король Операция госпитализация Малайзия
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