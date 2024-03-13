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В Брянске задержали мужчину по подозрению в попытке подрыва двух зданий

Полиция Брянска задержала мужчину по подозрению в попытке подрыва двух зданий
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

В Брянске неизвестный принес к зданиям компаний «Брянскмежрегионгаз» и «БрянскЭнерго» пакеты со взрывчаткой, полицейские задержали его, сообщил РБК источник, близкий к МВД, и источник в региональном отделе полиции.

По данным собеседников РБК, 12 марта около 8:30 в полицию позвонил охранник «Брянскмежрегионгаза», здание которого находится на улице Советской, 79, и сообщил, что неизвестный отставил на крыльце «пакет с неустановленным предметом» и скрылся.

В тот же день около 12:00 в полицию позвонил охранник «БрянскЭнерго», находящегося по адресу ул. Советская, 35, и рассказал, что неизвестный мужчина оставил у входа в здание предмет в виде банки с краской, сфотографировал его и ушел.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, провели частичную эвакуацию сотрудников предприятий, ограничили движение машин по улице Советской, а также изъяли оставленные пакеты для проведения экспертизы.

«Установлено, что в пакетах находились банка из-под краски с предположительно взрывчатым веществом кустарного производства без поражающих элементов, мобильным телефоном и пауэрбанком», — рассказали источники.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Позже полиция выяснила, что подозреваемый передвигался на автомобиле Volkswagen Polo темного цвета, после чего в регионе ввели план «Перехват». С помощью системы «Паутина» удалось установить, что машина проехала в сторону Калужской области.

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В итоге в калужском городе Кирово был задержан 21-летний мужчина. «В настоящее время он дает признательные показания по факту попытки совершения подрывов административных зданий в городе Брянске», — рассказали собеседники РБК.

По данным телеграм-канала Baza, молодой человек признался, что около четырех месяцев назад связался с представителями спецслужб Украины и сообщил о желании вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (организация признана террористической и запрещена в России). Ему пообещали 180 тыс. руб. и помощь в переезде на Украину, если он выполнит задание. Ему нужно было оставить бомбы у зданий «Газпроммежрегионгаз» и «БрянскЭнерго» и активировать их, однако в последний момент мужчина не стал ставить таймер на взрыв.

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Теги
Брянская область Брянск подрыв взрывчатка задержание Украина
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