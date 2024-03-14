В американских штатах Канзас и Миссури выпал «гориллий град»

В США «гориллий град» выпал в штатах Канзас и Миссури

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Часть штатов Канзас и Миссури в США накрыл шторм и «гориллий град», при котором градины были размером от мяча для гольфа до бейсбольного мяча, сообщает AP.

Старший метеоролог AccuWeather Алекс Сосновски сказал, что град такого размера может нанести «огромный ущерб». «Если он ударит вас по голове, это может быть смертельно», — пояснил он.

«Гориллий град» — термин, обозначающий выпадение градин большого размера. Определение придумал американский метеоролог Рид Тиммер.

Из-за града остановилось движение на части межштатной автомагистрали I-70. Град повредил как минимум одну машину — у нее разбито лобовое стекло.

Метеорологи сообщили, что угроза выпадения крупного града в четверг 14 марта невелика, но в северо-восточной части Техаса и центральной части Миссури все еще возможны сильный дождь и ветер. Кроме того, в пятницу 15 марта на территории от центральной части штата Луизиана до центра штата Арканзас ожидается ливень. По прогнозу синоптиков, может выпасть до 10 см осадков.