Прощание с Наталией Касаткиной пройдет в Большом театре

Прощание с Наталией Касаткиной пройдет в Большом театре

Наталия Касаткина (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Церемония прощания с руководителем Государственного академического театра классического балета Наталией Касаткиной пройдет в Большом театре в понедельник, 18 марта.

Об этом РБК рассказала ее помощница.

Ранее сын артистки Иван Василев сообщил ТАСС, что прощание состоится, скорее всего, в атриуме Большого театра.

«Прощание, видимо, будет в атриуме Большого театра. А потом мы ее похороним, у нас семейное кладбище на даче в Снегирях», — сказал он.

Церемония пройдет через три дня, добавил Василев.

Руководитель московского Театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина умерла вечером 13 марта. Ей было 89 лет.

Артистка скончалась в клинике при НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве.

Касаткина в 1954–1976 годах была солисткой Большого театра. В конце 70-х вместе с супругом балетмейстером Владимиром Василевым она возглавила Концертный ансамбль «Классический балет».

В 1992 году его преобразовали в Государственный театр классического балета, которым Касаткина руководила до конца жизни.