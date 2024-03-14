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Прощание с Наталией Касаткиной пройдет в Большом театре

Прощание с Наталией Касаткиной пройдет в Большом театре
Наталия Касаткина
Наталия Касаткина (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Церемония прощания с руководителем Государственного академического театра классического балета Наталией Касаткиной пройдет в Большом театре в понедельник, 18 марта.

Об этом РБК рассказала ее помощница.

Ранее сын артистки Иван Василев сообщил ТАСС, что прощание состоится, скорее всего, в атриуме Большого театра.

«Прощание, видимо, будет в атриуме Большого театра. А потом мы ее похороним, у нас семейное кладбище на даче в Снегирях», — сказал он.

Церемония пройдет через три дня, добавил Василев.

Умерла руководитель Театра классического балета Наталия Касаткина

Руководитель московского Театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина умерла вечером 13 марта. Ей было 89 лет.

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Артистка скончалась в клинике при НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве.

Касаткина в 1954–1976 годах была солисткой Большого театра. В конце 70-х вместе с супругом балетмейстером Владимиром Василевым она возглавила Концертный ансамбль «Классический балет».

В 1992 году его преобразовали в Государственный театр классического балета, которым Касаткина руководила до конца жизни.

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Театр классического балета прощание балет новости
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