Прощание с Наталией Касаткиной пройдет в Большом театре
Церемония прощания с руководителем Государственного академического театра классического балета Наталией Касаткиной пройдет в Большом театре в понедельник, 18 марта.
Об этом РБК рассказала ее помощница.
Ранее сын артистки Иван Василев сообщил ТАСС, что прощание состоится, скорее всего, в атриуме Большого театра.
«Прощание, видимо, будет в атриуме Большого театра. А потом мы ее похороним, у нас семейное кладбище на даче в Снегирях», — сказал он.
Церемония пройдет через три дня, добавил Василев.
Руководитель московского Театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина умерла вечером 13 марта. Ей было 89 лет.
Артистка скончалась в клинике при НИИ скорой помощи им. Склифосовского в Москве.
Касаткина в 1954–1976 годах была солисткой Большого театра. В конце 70-х вместе с супругом балетмейстером Владимиром Василевым она возглавила Концертный ансамбль «Классический балет».
В 1992 году его преобразовали в Государственный театр классического балета, которым Касаткина руководила до конца жизни.
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