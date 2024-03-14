В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме
В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв, повреждены несколько этажей здания. Об этом сообщил грузинский телеканал 1TV и информагентство Interpressnews.
Жильцов вывели из здания, их разместят в гостиницах. По предварительной информации, пострадавших среди них нет. На месте работают оперативные службы.
Взрыв произошел на первом этаже в доме на улице Самтредия. Причиной ЧП могла стать утечка газа.
Осенью 2023 года в жилом доме Тбилиси прогремел взрыв из-за утечки газа. В результате ЧП начался сильный пожар, пострадали три человека.
В сентябре 2020 года в центре столицы Грузии произошел взрыв газосварочного баллона, использовавшегося на ремонтных работах. Один человек погиб, трое пострадали.
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