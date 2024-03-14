 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме

В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме
Video

В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв, повреждены несколько этажей здания. Об этом сообщил грузинский телеканал 1TV и информагентство Interpressnews.

Жильцов вывели из здания, их разместят в гостиницах. По предварительной информации, пострадавших среди них нет. На месте работают оперативные службы.

Взрыв произошел на первом этаже в доме на улице Самтредия. Причиной ЧП могла стать утечка газа.

В Тбилиси произошел взрыв
Общество

Осенью 2023 года в жилом доме Тбилиси прогремел взрыв из-за утечки газа. В результате ЧП начался сильный пожар, пострадали три человека.

В сентябре 2020 года в центре столицы Грузии произошел взрыв газосварочного баллона, использовавшегося на ремонтных работах. Один человек погиб, трое пострадали.

Читайте на РБК Pro
Почему Вашингтон не может разорвать отношения с Пекином — The Economist
Как юристы поверили искусственному интеллекту и лишились репутации
Китайские банки останавливают платежи из России: что делать бизнесу
Как заработать на хайп-товарах — советы селлера с оборотом ₽200 млн в год
Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Грузия Тбилиси взрыв
Материалы по теме
В Тбилиси произошел взрыв
Общество
В центре Тбилиси произошел взрыв
Общество
Три человека пострадали при взрыве гранаты в подъезде дома в Тбилиси
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
Контроль над информацией с дорожных камер предложили передать МВД Общество, 10:13
Умерла руководитель Театра классического балета Наталия Касаткина Общество, 10:11
Адвокаты Квинси Промеса прокомментировали его арест в ОАЭ Спорт, 10:11
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:06
Как юристы поверили искусственному интеллекту и лишились репутации Pro, 10:03
Глава МАГАТЭ не увидел условий для применения ядерного оружия на Украине Политика, 10:02
Эксперты назвали районы Москвы — лидеры по снижению цен на новостройки Недвижимость, 10:00
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Пять привлекательных способов купить квартиру РБК и ПИК, 09:50
Почему Вашингтон не может разорвать отношения с Пекином — The Economist Pro, 09:48
Город Грайворон в Белгородской области попал под обстрел Политика, 09:45
ЦБ спрогнозировал, когда в России пройдет пик инфляции Экономика, 09:39
В Тбилиси произошел взрыв в жилом доме Общество, 09:30
Трамп назвал несправедливыми расходы Европы на помощь Украине Политика, 09:26
Группа «Элемент» запланировала привлечь в 2024 году на IPO до ₽15 млрд Инвестиции, 09:13