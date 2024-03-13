Под Саратовом задержали каннибала, который скрывался десять лет

Фото: УФСИН России по Саратовской области

В Саратовской области задержали мужчину, находившегося с 2014 года в федеральном розыске, сообщила областная пресс-служба УФСИН.

По данным ведомства, Алексей Г. 1977 года рождения регулярно менял регион проживания, вел уединенный образ жизни, скрывался на рыболовецких станах и в заброшенных домах на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге России. Его смогли задержать в селе Еремеевка Гагаринского района. Мужчина впервые за десять лет вернулся в Саратовскую область, чтобы навестить родственника. Его отправили в СИЗО для дальнейшего этапирования к месту отбывания наказания.

По данным портала «Вольск.ру», речь идет об Алексее Горуленко из Вольска. В 2013 году в якутской тайге он забил до смерти и съел друга детства, за что позже его осудили на 12 лет лишения свободы. Как рассказал порталу информированный источник, Горуленко решил повидать мать.

Во ФСИН напомнили, что в 2014 году мужчину осудили в Якутии по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) на три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Позже условный приговор отменили и Горуленко осудили по ч. 4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) на 12 лет строгого режима. На оглашение приговора осужденный не явился, и его объявили в розыск.