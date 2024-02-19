Lufthansa предупредила об отмене или задержке рейсов из-за забастовки

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Забастовка членов профсоюза Verdi в Германии может привести к задержке или отмене рейсов, сообщила авиакомпания Lufthansa в своем X.

Забастовка продлится 35 часов с вечера 19 февраля до утра 21 февраля. Авиакомпания принесла извинения пассажирам, которых коснется забастовка профсоюза, и уточнила, что рейсы можно будет бесплатно перенести на другой день. Lufthansa сохранит от 10 до 20% рейсов, как это было во время предыдущих акций Verdi.

По данным Bild, во Франкфурте-на-Майне уже были отменены несколько рейсов, поскольку ряд сотрудников прекратили работу, присоединившись к забастовке. Журнал уточняет, что ситуация повлияет на рейсы в Европу, а полеты в Латинскую Америку должны состояться согласно расписанию на табло.

Забастовка коснулась только наземных работников немецких аэропортов. Так, в Verdi заявили, что в то время, как пилоты получают надбавку к зарплате, сотрудники воздушных гаваней, у которых почасовая оплата может достигать лишь €13, не получают никакой компенсации за рост цен за последние несколько лет. Профсоюз обвинил Lufthansa в неготовности «вести переговоры о чем-то большем, чем уже предложено».

В марте 2023 года в четырех немецких аэропортах отменили 351 рейс из-за забастовки сотрудников служб безопасности. Тогда в Verdi объяснили акцию необходимостью добиться повышения оплаты за ночные смены и работу в выходные дни.