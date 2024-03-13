Захарова: у МИДа нет данных о причастности Финляндии к атакам БПЛА в Ленобласти

Захарова ответила на вопрос о причастности Финляндии к ударам БПЛА

Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Министерство иностранных дел России не располагает информацией о причастности Финляндии и Эстонии к ударам дронов по территории Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

«Я такими данными не располагаю. Я их не отрицаю, но у меня таких данных на данный момент нет», — сказала она.

С начала года в Санкт-Петербурге фиксируют атаки дронов. 2 марта пятиэтажный жилой дом получил повреждения из-за взрыва беспилотника.

Впервые после начала военной операции на Украине о перехвате БПЛА над территорией Ленинградской области Минобороны сообщило в январе 2024 года. Звуки взрывов услышали жители домов на Васильевском острове.