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Военная операция на Украине ,  
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Захарова ответила на вопрос о причастности Финляндии к ударам БПЛА

Захарова: у МИДа нет данных о причастности Финляндии к атакам БПЛА в Ленобласти
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Министерство иностранных дел России не располагает информацией о причастности Финляндии и Эстонии к ударам дронов по территории Ленинградской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

«Я такими данными не располагаю. Я их не отрицаю, но у меня таких данных на данный момент нет», — сказала она.

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С начала года в Санкт-Петербурге фиксируют атаки дронов. 2 марта пятиэтажный жилой дом получил повреждения из-за взрыва беспилотника.

Впервые после начала военной операции на Украине о перехвате БПЛА над территорией Ленинградской области Минобороны сообщило в январе 2024 года. Звуки взрывов услышали жители домов на Васильевском острове.

Захарова ответила на вопрос о причастности Финляндии к ударам БПЛА
Захарова ответила на вопрос о причастности Финляндии к ударам БПЛА

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Мария Захарова Финляндия Санкт-Петербург
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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