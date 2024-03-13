Мосгорсуд вынес приговоры членам банды Леснякова

Одного из членов банды Леснякова приговорили к пожизненному заключению

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Московский городской суд огласил приговоры членам банды Леснякова, которых признали виновными в организации преступного сообщества и многочисленных убийствах, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей Мосгорсуд приговорил:

Игоря Кузьменко — к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима;

Валерия Чабанова — к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, мужчину взяли под стражу в зале суда;

Ашота Мосояна — к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Еще одного члена банды, Сергея Селина, освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

«Судом удовлетворены гражданские иски потерпевших, а также взысканы процессуальные издержки», — отметили в пресс-службе.

Члены банды Леснякова совершили более 50 особо тяжких преступлений. Кузьменко обвинили в бандитизме, организации преступного сообщества, убийствах и покушениях на них, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и др.

По данным Следственного комитета, группировка Дмитрия Леснякова и его соратника Дмитрия Завьялова была организована в подмосковном Пушкино в конце 1990-х. Первое убийство ее участники совершили в октябре 1999 года, застрелив председателя правления банка «Родник» Бориса Терпугова. Позже Лесняков и Завьялов взяли под контроль Пушкинский оптово-розничный рынок и стали совладельцами крупного ростовского строительного концерна ВАНТ, что ежемесячно приносило им десятки миллионов рублей.

К 2009 году долги концерна превысили 400 млн руб. В Ростове он не достроил 26 домов, в Сочи — еще 24. Чабанов выступил владельцем ВАНТа совместно со своим сыном Андреем, который был одноклассником Леснякова и депутатом ростовской гордумы от ЛДПР. Осенью 2019 года его объявили в международный розыск, позже — задержали на территории Украины. Суд заочно арестовал младшего Чабанова, но экстрадиции не состоялось.

После того как участники банды расстреляли и добили ножом местного бизнесмена Валерия Казакова, силовики нейтрализовали группировку.

В 2021 году суд признал Леснякова и Завьялова виновными в организации межрегиональной преступной группы, еще шестерых членов группировки признали виновными в бандитизме. Обоих основателей банды приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как писала газета «Московский комсомолец» в 2022 году, ряд заключенных попросили отправить их в зону военной операции России на Украине. Среди них были Лесняков и Завьялов.