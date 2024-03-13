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Политика ,  
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В Пекине прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия

Ван Вэньбинь прокомментировал слова Путина о применении ядерного оружия
Ван Вэньбинь
Ван Вэньбинь (Фото: Johannes Neudecker / dpa / Global Look Press)

Страны «ядерного клуба» выступают за предотвращение ядерной войны, Россия не раз демонстрировала приверженность этому принципу.

Так официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина в интервью Дмитрию Киселеву о том, что Москва с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне, сообщает ТАСС.

«5 января 2022 года лидеры стран [«ядерной пятерки»] выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что ядерную войну нельзя выиграть и она не может быть развязана. <...> Российская сторона неоднократно подтверждала приверженность этим принципам», — сказал он.

По словам представителя китайского МИДа, Пекин всегда призывал страны с ядерным оружием поддерживать стратегический баланс и придерживаться концепции общей безопасности.

В Пекине прокомментировали слова Путина о применении ядерного оружия
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В 2019 году в стратегии «Национальная оборона Китая в новую эпоху» Пекин заявлял, что власти страны не будут применять ядерное оружие первыми ни при каких обстоятельствах. Китай не раз подтверждал свою позицию, в частности в феврале 2024 года МИД КНР пообещал не применять ядерное оружие против тех государств, у которых нет такого вооружения.

Ядерное оружие не должно быть использовано для развязывания конфликта, напомнил глава ведомства Ван И. По словам министра, Пекин выполняет все свои международные обязательства по обеспечению глобальной безопасности.

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В январе 2022 года Пекин присоединился к совместному заявлению стран «ядерной пятерки» о невозможности ядерной войны. Россия, США, Китай, Великобритания и Франция отметили, что в возможном ядерном конфликте не может быть победителей.

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