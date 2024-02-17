Китай пообещал не применять ядерное оружие против тех, у кого его нет

Ван И (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Китай не станет первым применять ядерное оружие против любой другой страны, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы четко заявили всему миру, что Китай не будет использовать ядерное оружие против государств, которые им не обладают. Мы также не будем первыми применять ядерное оружие против какой-либо страны», — сказал министр.

Он также напомнил, что китайское руководство полагает, что ядерное оружие не должно быть использовано для развязывания конфликта. По словам министра, Пекин выполняет все свои международные обязательства по обеспечению глобальной безопасности.

Ван И также отметил, что власти страны не будут наблюдать «сложа руки» за развитием кризиса на Украине. Пекин намерен продолжать оказывать содействие в организации потенциальных мирных переговоров.

Китай — одна из двух стран (вторая — Индия), в ядерной доктрине которых прописана невозможность превентивного использования ядерного оружия. В документе стратегического планирования «Национальная оборона Китая в новую эпоху» говорится, что Пекин также не намерен применять ядерное оружие против не обладающих им стран и что он в целом «выступает за полное запрещение и уничтожение ядерного оружия».

Там также говорится, что Пекин не намерен участвовать гонках вооружения и стремится держать свой ядерный потенциал на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности.

Директор департамента по контролю над вооружениями китайского МИДа Фу Цун сказал, что Китай модернизирует свои ядерные силы, однако не собирается расширять арсенал такого оружия массового уничтожения, рассматривая его исключительно как инструмент сдерживания.

По данным «Бюллетеня ученых-атомщиков», в марте 2023 года в распоряжении Китая было 410 ядерных боеголовок. Это приблизительно на 60 больше, чем в начале 2022 года.