«Ъ» узнал о задержании в Казани возможных организаторов подрыва моста через Амур

«Ъ» узнал о предназначении взрывчатки, найденной в машине в Татарстане

Взрывчатка, найденная в машине на трассе М-7 в Татарстане, предназначалась для подрыва Хабаровского моста, пишет «Ъ». Его возможными организаторами являются 64-летний водитель и его супруга, они находятся в СИЗО.

Взрывчатка, обнаруженная 7 марта сотрудниками ДПС в машине 64-летнего жителя Хабаровска, предназначалась для подрыва моста через Амур, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным собеседника издания, задержан Владимире Фетисов, бывший сотрудник правительства Хабаровского края, а возможным организатором подрыва является его супруга — 51-летняя Наталья Романенко, бывший председатель украинского землячества в Хабаровске. По данным издания, она имела связи с Вооруженными силами Украины.

Их задержали и отправили в СИЗО до 6 мая, возбуждено дело по ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконный сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ). Максимальное наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

ИА «Татар-Информ» ранее сообщал, что в Верхнеуслонском районе Татарстана остановили автомобиль Ford, который следовал из Москвы в Хабаровск. В нем нашли 22 заряда взрывчатки. Водитель не смог объяснить, как этот груз попал в его машину.