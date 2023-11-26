Умер бывший министр внутренних дел Франции и мэр Лиона Жерар Коллон

Бывший глава МВД Франции и мэр Лиона Жерар Коллон умер в возрасте 76 лет

Экс-глава МВД Франции и бывший мэр Лиона Жерар Коллон умер в возрасте 76 лет, сообщил президент Эмманюэль Макрон.

«Жители Лиона осиротели, и я разделяю их горе», — добавил глава государства.

Смерть политика также подтвердила агентству AFP его жена Кэролайн Коллон.

Жерар Коллон родился 20 июня 1947 года. С конца 1960-х он участвовал в воссоздании французской Социалистической партии в департаменте Рона на юго-востоке Франции. В 1977 году он стал членом муниципального совета Лиона, а в возрасте 34 лет, в 1981 году, его избрали депутатом Национального собрания.

11 марта 2001 года Коллон победил на выборах мэра Лиона. Он пробыл на этом посту 16 лет — до 2017 года. Позже его назначили главой французского министерства внутренних дел при премьер-министре Эдуаре Филиппе. 1 октября 2018 года Коллон подал заявление об отставке, чтобы вернуться на должность мэра Лиона через два года.

5 ноября 2018 года большинство депутатов муниципального совета Лиона проголосовали за избрание Коллона мэром ввиду досрочной отставки Жоржа Кепекеняна с этого поста.

В 2020 году политик проиграл первый тур муниципальных выборов, а позже, ко второму туру, снял свою кандидатуру, уступив место мэра Лиона Грегори Дусе, члену партии «Европа Экология Зеленые».

В сентябре 2022 года Коллон сообщил, что болен раком. В своих соцсетях он заявил, что будет бороться с болезнью «с той же энергией, которую я отдавал служению Лиону».