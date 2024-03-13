В белгородском селе Призначное взорвался украинский дрон

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В селе Призначное в Белгородской области упал и взорвался украинский дрон, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью БПЛА подверглось село Призначное — беспилотник противника совершил падение с последующей детонацией», — написал губернатор.

По словам Гладкова, пострадавших нет. В результате взрыва дрона повреждения получили два частных дома и легковой автомобиль.

За несколько минут до этого глава региона также сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник в селе Графовка Шебекинского городского округа. Часть обломков дрона попала в частный жилой дом, в нем выбило окна, есть повреждения внутри дома. При атаке никто не пострадал.

По данным Минобороны, за ночь и утро 13 марта российские военные сбили 58 беспилотников над шестью регионами. Над Белгородской областью перехватили 11 дронов, по восемь — над Брянской и Курской. Еще 29 беспилотников уничтожили над Воронежской областью, по одному — над Рязанской и Ленинградской областями.