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Политика ,  
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Пулково ограничивал полеты «для обеспечения безопасности»

Росавиация: аэропорт Пулково ограничивал полеты для обеспечения безопасности
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Петербургский аэропорт Пулково вводил ограничения на полеты для обеспечения их безопасности, сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 08:29 до 08:59 мск 13 марта (среда) на работу аэропорта Пулково были введены временные ограничения. С 09:00 мск Пулково работает штатно», — написал он.

В пресс-службе аэропорта РБК подтвердили, что Пулково временно не принимал и не отправлял самолеты из-за ограничений на использование воздушного пространства.

«В Пулково вводились временные ограничения с 08:32 до 09:00. Уходов на запасные аэродромы воздушных судов не было. Аэропорт работает в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе.

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